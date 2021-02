PGE podpisała umowę z Orsted ws. projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim

W ramach umowy inwestycyjnej inwestorzy zobowiązują się objąć nowo utworzone udziały w EWB2 i EWB3, stanowiące 50% całego kapitału zakładowego i uprawniające Inwestorów do 50% głosów w organach każdej ze spółek . Po zamknięciu transakcji EWB2 i EWB3 będą spółkami typu joint venture, w których 50% udziałów należeć będzie do odpowiedniego dotychczasowego wspólnika, a pozostałe 50% udziałów należeć będzie do odpowiedniego inwestora.

"Morska energetyka wiatrowa to ogromna szansa dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców. Szacuje się, że ponad 100 krajowych podmiotów z powodzeniem może zostać włączonych w procesy przygotowania, budowy i eksploatacji farm wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego. Potencjał morskiej energetyki na Bałtyku oceniany jest na ok. 11 GW do 2040 r., a szacowana łączna wartość inwestycji w morskie projekty wiatrowe to nawet 160 mld zł. Potencjał Morza Bałtyckiego w kontekście pozyskiwania energii z morskich farm wiatrowych jest ogromny. Dlatego też liczymy, że nasza współpraca przyczyni się do wykorzystania posiadanych doświadczeń i sprawnego przygotowania obu projektów do etapu eksploatacji. Szczególnie, że plany PGE w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej są ambitne. Do 2040 roku chcemy posiadać co najmniej 6,5 GW zainstalowanej mocy offshore" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.