PGE podwoiła zyski. Prezes państwowego giganta szykuje się na trudniejsze czasy

Co ciekawe, tak gigantyczna poprawa w wynikach miała miejsce, mimo spadku przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Te zmniejszyły się z 33,1 do 32,85 mld zł . Powód? Przed rokiem obciążeniem dla wyników były np. jednorazowe odpisy związane z utratą wartości niektórych aktywów spółki (np. Polskiej Grupy Górniczej). Teraz spółka raczej chwali się jednorazowymi zdarzeniami, które miały pozytywny wpływ.

Wyniki PGE. Poważny test w 2022 roku

Konkurencyjna do PGE Enea przyznała, że chciałaby podnieść ceny taryfy o 40 proc. Prezes Enei informował, że przełoży się to na realną podwyżkę prądu dla gospodarstwa domowego w granicach około 20 proc. Dodał, że pozwoli to wyjść jego spółce na zero.