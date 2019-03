PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

Grupa zakłada budowę magazynu energii o mocy 1 MW w Elektrowni Bełchatów. Jego podstawową funkcją, w trakcie normalnej i bezawaryjnej pracy bloku, byłoby zwiększenie mocy przekazywanej do systemu elektroenergetycznego poprzez wyeliminowanie konieczności zostawiania rezerwy mocy na potrzeby PSE. Ponadto magazyn energii mógłby pełnić funkcję rezerwy na wypadek braku zasilania podstawowego, zasilając wybrane blokowe urządzenia pomocnicze oraz podtrzymując działanie systemu sterowania, nadzoru i zabezpieczeń w sieci, do której zostanie przyłączony.

W listopadzie 2018 r przeprowadzony został dialog techniczny, który miał na celu zdobycie niezbędnych informacji do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i określenia warunków umowy dla przygotowywanego projektu. Na podstawie przeprowadzonego dialogu, do którego zgłosiło się 7 podmiotów, oraz przygotowanych analiz techniczno-ekonomicznych grupa przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania i uruchomienia magazynu energii w technologii różnego rodzaju baterii elektrochemicznych.

PGE Dystrybucja przygotowuje się do opracowania koncepcji budowy magazynów energii elektrycznej w czterech lokalizacjach. Przygotowywana przez zamojski oddział spółki koncepcja magazynu energii o łącznej mocy ok. 4 MW zakłada budowę zasobnika w sąsiedztwie stacji elektroenergetycznej ,Przemyśl, do której bezpośrednio przyłączona jest farma wiatrowa Galicja,

Kolejne dwie koncepcje projektowe w ramach spółki PGE Dystrybucja przygotowywane są przez jej białostocki oddział. Są to: magazyn energii o mocy ok. 10 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/15 kV Orla, służący potencjalnie zmniejszaniu strat sieciowych, poprawie parametrów jakościowych energii elektrycznej i badaniu możliwości świadczenia usług systemowych, oraz magazyn energii o mocy 20 MW zlokalizowany w sąsiedztwie stacji 110/20 kV Hańcza służący poprawie stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnej oraz badaniu możliwości efektywnego koordynowania aktywności dużych, niestabilnych źródeł wytwórczych i zarządzania przepływami energii w obszarze sieci. Magazyn energii elektrycznej w sąsiedztwie stacji 110/20 kV Hańcza mógłby, w przyszłości, wariantowo służyć współpracy z mostem energetycznym 400 kV na granicy Polski z Litwą.

Kolejny z projektów realizowanych przez spółkę PGE Dystrybucja - magazyn energii elektrycznej o mocy około 2 MW - powstaje w oddziale rzeszowskim, w okolicy miejscowości Rzepedź. Pilotaż ma na celu przeanalizowanie zastosowania magazynu energii do poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych na terenach, gdzie występuje brak zasilania rezerwowego.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.