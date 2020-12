PGE przedłużyła umowę sponsorską z Ekstraligą Żużlową na lata 2021-2023

"Zarówno PGE, jak i PGE Ekstraliga to dwie uznane marki. PGE jest największą firmą energetyczną w Polsce, a PGE Ekstraliga to najlepsza żużlowa liga świata. Zaangażowanie PGE w sponsoring PGE Ekstraligi poszerza grupę odbiorców i wzmacnia siłę marki PGE. PGE jest aktywnym uczestnikiem życia lokalnych społeczności, na terenach, gdzie prowadzimy naszą działalność. Współpraca z PGE Ekstraligą jest także przejawem odpowiedzialnego podejścia Grupy PGE do prowadzenia biznesu. Wspierając PGE Ekstraligę, jesteśmy blisko mieszkańców takich miast, jak Toruń, Gorzów, Zielona Góra czy Lublin, które wśród naszych lokalizacji biznesowych szczególnie są związane z żużlową rywalizacją" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.