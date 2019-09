energetyka 47 minut temu

PGE: W ramach projektu z KGHM może powstać do 500 MW fotowoltaiki

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w ramach wspólnego projektu z KGHM Polska Miedź może wybudować od ok. 200 MW do 500 MW elektrowni fotowoltaicznych w latach 2022-2023, poinformowali przedstawiciele grupy. Koszt budowy to do 3 mln zł/MW.