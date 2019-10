PGE zakończyła inwestycję w budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

"Dzisiaj na skutek tej dużej inwestycji Opole staje się centrum energetycznym Polski. Tutaj będzie produkowane 8% energii, jeśli chodzi o zapotrzebowanie krajowe. Są to bloki w technologii węglowej, ale najnowocześniejsze, co oznacza podniesienie efektywności o 12-13%, dzięki czemu uzyskuje się więcej energii przy mniejszej emisji" - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas uroczystości.

"Jesteśmy świadkami historycznego momentu nie tylko w skali Grupy PGE, nie tylko sektora energetycznego, ale całej gospodarki. Mamy zaszczyt zakończyć oficjalnie inwestycję w budowę bloków 5 i 6 - największą inwestycję infrastrukturalną zrealizowaną po 1989 r. Dziś to już nie jest plac budowy - to nowoczesne bloki energetyczne, spełniające najwyższe standardy wydajności i przyjazności dla środowiska, które zapewnią energię elektryczną dla 4 mln gospodarstw domowych" - powiedział prezes PGE Henryk Baranowski.

Podkreślił, że nowe bloki w Opolu są o jedną trzecią bardziej wydajne od dotychczasowych jednostek tej elektrowni, co przyczyni się do spadku emisji CO2 o 2,5 ton rocznie w skali kraju.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.