PGG przeznaczy łącznie 8 mld zł na udostępnienie nowych złóż

"Zasoby złoża Imielin Północ szacujemy na 70 mln ton węgla, złoża Ziemowit Głęboki na 140 mln ton, a złoża Piast Głęboki na 90 mln ton. Łącznie na te trzy projekty planowany capex to 8 mld zł" - powiedział Bojarski podczas konferencji prasowej w Katowicach.

Celem projektu jest wydłużenie żywotności kopalni do 2068 r., poprawa jakości produktu i umożliwienie budowy instalacji zgazowania węgla.

"W tym roku rozpoczynamy prace drążeniowe. W perspektywie 3 lat potrzebujemy na to ok. 75 mln zł. W I fazie wykorzystujemy strukturę ruchu Ziemowit, w międzyczasie powstanie połączenie z szybem wentylacyjnym W2. Po ok. 5-6 latach przewidujemy jeszcze budowę jednego szybu i jednego lub dwóch połączeń" - dodał wiceprezes.