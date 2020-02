PGG rozważy przeznaczenie części zysku na zwiększenie wynagrodzeń

"Uwzględniając rezultaty posiedzenia rady nadzorczej PGG S.A., które odbyło się w dniu 31 stycznia 2020 r, a także spotkania ze związkowcami w czwartek 6 lutego 2020 r., zarząd PGG S.A. deklaruje gotowość prowadzenia rozmów dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2020 roku, jednak muszą one uwzględniać realia ekonomiczne spółki " - czytamy w komunikacie.

Zarząd zadeklarował, że jeżeli sytuacja ekonomiczna spółki pozwoli, to część zysku netto, po uzyskaniu zgód korporacyjnych, zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu wynagrodzeń.

"Zarząd PGG S.A. proponuje, aby wspomniana wyżej ocena sytuacji spółki dokonywana była po zakończeniu każdego kwartału, a powrót do rozmów dotyczących wzrostu funduszu wynagrodzeń nastąpiłby w lipcu bieżącego roku. Organizacje związkowe będą na bieżąco informowane o podstawowych wskaźnikach dotyczących spółki" - czytamy dalej.

W latach 2017-2019 pracownikom PGG wypłacono około 1,1 mld zł środków więcej niż było to zaplanowane w funduszu wynagrodzeń na ten okres. Środki te zostały wypłacone z osiągniętego w tamtym okresie zysku, podkreślono.

Zarząd zaproponował też rozpoczęcie prac nad wprowadzeniem systemu budżetu funduszu wynagrodzeń na dany rok we wszystkich oddziałach spółki. Zadeklarował także prowadzenie dalszych konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych niezbędnych do optymalizacji kosztów funkcjonowania, które powinny przyczynić się do poprawy efektywności, a tym samym pozwolić na wypracowanie środków, które mogłyby być rozdysponowane między pracowników.