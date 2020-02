PGNiG będzie współpracować z HugeTECH przy akceleracji startupów

HugeTECH pozyskał na realizację programu akceleracyjnego IDEA Global grant w wysokości 9,6 mln zł od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która nadzoruje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, znany jako Scale Up. Głównym jego celem jest wyłonienie, a następnie akceleracja projektów, które w największym stopniu przyczynią się do zwiększenia zakresu współpracy mikro- i małych przedsiębiorców z odbiorcami technologii. Startupy, które zakwalifikują się do akceleracji, muszą być gotowe do sprawnego rozwoju swojego projektu, by pozyskać do współpracy strategicznego partnera biznesowego - potencjalnego odbiorcę technologii. Rolę takiego partnera w programie akceleracyjnym IDEA Global będzie pełnić PGNiG.