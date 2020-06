PGNiG chce umożliwiać wykorzystanie gazu w przejmowanych ciepłowniach

"Już teraz - poprzez PGNiG Termika - jesteśmy drugim graczem na rynku ciepłowniczym w kraju i aktywnie poszukujemy możliwości wzmocnienia naszej pozycji. Jednocześnie będziemy inwestować tak, by możliwe było zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przejmowanych ciepłowniach. To nie tylko zwiększy synergię tych jednostek z całą grupą, ale i dostosuje rozwiązania w nich stosowane do wymogów unijnych" - powiedział Kwieciński, cytowany w komunikacie.