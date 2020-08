PGNiG ma umowę z Toyota Motor Poland o współpracy ws. wodoru

"Uruchomienie pilotażowej stacji tankowania pojazdów wodorem będzie pierwszym krokiem PGNiG w realizacji zaplanowanego przez naszą grupę kapitałową programu wodorowego. Przy testowaniu stacji współpracować będziemy z Toyotą, uznanym w świecie motoryzacji partnerem i czołowym producentem pojazdów zasilanych wodorem. Jestem przekonany, że pozwoli nam to przyczynić się do efektywnego rozwoju rynku paliwa wodorowego w Polsce" - powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

"Eksploatacja badawczej stacji pozwoli PGNiG na zbudowanie kompetencji wodorowych w zakresie tego typu projektów. Docelowo chcemy wzbogacić naszą ofertę sprzedażową o wodór, także w zakresie paliwa napędowego dla pojazdów, co uzupełniłoby oferowane obecnie CNG i LNG, przyczyniając się do rozwoju nisko- i zeroemisyjnej gazomobilności w Polsce" -dodał wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

Toyota Motor Poland, jako polski przedstawiciel światowego lidera w zakresie rozwoju technologii wodorowej w motoryzacji, w przyszłym roku wprowadzi na rynek samochody osobowe Mirai drugiej generacji. To pierwsze masowo produkowane auto na wodór. W stosunku do poprzedniej wersji nowa generacja samochodu z ogniwami paliwowymi ma wydłużony zasięg o 30%, co daje po napełnieniu zbiorników pojazdu zasięg w granicach 650-900 km. Tankowanie trwa zaledwie kilka minut, co sprawia, że auto jest w pełni funkcjonalne dla użytkowników, a przy tym przyjazne dla środowiska, wynika także z komunikatu.