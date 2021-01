PGNiG ma zgodę na objęcie udziałów w koncesjach dwóch złóż na Morzu Północnym

Udziały w czterech koncesjach obejmujących produkujące złoża Kvitebj?rn i Valemon spółka PGNiG Upstream Norway, której wyłącznym właścicielem jest PGNiG, nabyła we wrześniu 2020 roku na podstawie umowy z Norske Shell. W obu nowo zakupionych złożach dominują zasoby gazu ziemnego, podano.

"Rok 2021 zaczynamy bardzo dobrym akcentem. Dzięki doświadczeniu i kompetencjom mogliśmy rozwijać naszą działalność na Norweskim Szelfie Kontynentalnym nawet w niesprzyjających okolicznościach spowodowanych pandemią. Zatwierdzone właśnie akwizycje dotyczą złóż już produkujących, a więc natychmiast przełożą się na znaczący wzrost naszego wydobycia gazu w Norwegii. Prognozujemy, że w 2021 roku produkcja PGNiG Upstream Norway sięgnie 0,9 mld m3 gazu, co oznaczać będzie niemal dwukrotny wzrost w stosunku do poziomu wydobycia w 2020 roku" - powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

PGNiG Upstream Norway szacuje, że dzięki transakcji jej średnia dzienna produkcja węglowodorów - łącznie ropy i gazu - wzrośnie skokowo o ok. 30%. Zgodnie z prognozą wydobycia, łączna produkcja gazu przez spółkę wyniesie w 2021 roku 0,9 mld m3 gazu wobec ok. 0,5 mld m3 w 2020 roku. W latach 2023-2028, a więc już po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, który przez Danię połączy Norweski Szelf Kontynentalny z Polską, oba nowo nabyte złoża będą dostarczać PGNiG Upstream Norway średnio ok. 0,2 mld m3 gazu rocznie, podkreślono.