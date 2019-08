PGNiG OD dostarczy Arriva Bus Transport Polska 22 mln m3 CNG przez 8 lat

"Jako firma z Warszawy cieszymy się, że coraz więcej pojazdów napędzanych jest ekologicznym paliwem CNG, bo to oznacza czystsze powietrze. Niebawem po Warszawie będzie jeździło ponad 220 ekologicznych autobusów, a w całej Polsce będzie to 600 pojazdów. Ta liczba będzie rosła, jedni mówią, że stabilnie, inni że dynamicznie" - powiedział wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak podczas konferencji prasowej

"Chciałbym podkreślić datę 1 stycznia 2023 - myślę że wtedy po ulicach pl miast będzie jeździć co najmniej 1 000 autobusów napędzanych CNG. Jak zaczynaliśmy budować rynek CNG, to on istniał, ale w kondycji nienajlepszej. Dziś mamy 600 pojazdów na ulicach polskich miast, dzięki czemu oddycha się zdecydowanie lepiej. Naszymi klientami stają się także międzynarodowe organizacje, co nas bardzo cieszy" - dodał prezes PGNiG OD Henryk Mucha.