PGNiG OD dostarczy do zakładów Synhosu prawie 8 200 ton LNG do końca 2021 r.

"Wolumen to dokładnie 8 171 ton. Cały kontrakt to 442 cysterny, co oznacza, że dwie cysterny dziennie w trakcie trwania kontraktu będą docierały do Oświęcimia. Jest to gaz bardzo dobrej jakości. To gaz ziemny, który jest przerabiany na formę skroploną, więc nawet jeżeli będzie już w Oświęcimiu rura przesyłowa, to i tak pewnie część tego gazu, który dotrze będzie to będzie LNG, które zostanie zregazyfikowana w Świnoujściu" - powiedział wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło.