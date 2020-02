górnictwo 1 godzinę temu

PGNiG OD ma umowę na dostawy LNG do MZA Warszawa przez kolejne 2 lata

PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - po raz drugi wygrał przetarg na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie (MZA Warszawa), podała spółka. Paliwo będzie dostarczane do stacji tankowania autobusów w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej przez kolejne dwa lata. Wartość umowy to ok. 6 mln zł.