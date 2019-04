PGNiG OD ma umowę z MZA w Warszawie na dostawę paliwa do ekologicznych autobusów

"Stacja w Zajezdni Ostrobramska, do której będzie dostarczany skroplony gaz ziemny LNG, posiada instalację do tankowania zarówno paliwa LNG, jak i wytwarzania oraz tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG. Oba paliwa są stosowane do napędzania silników spalinowych w ekologicznych pojazdach" - czytamy w komunikacie.