PGNiG OD zapewni dostawy CNG dla MPO w Krakowie przez 18 miesięcy

Sprężonym gazem CNG będzie napędzanych 18 nowych pojazdów ciężarowych i dostawczych, należących do floty MPO w Krakowie, podano w komunikacie.

"Kraków to kolejne duże miasto, które w większym stopniu wykorzystywać będzie ekologiczne paliwo gazowe. Smog jest w Polsce w dalszym ciągu realnym problemem. Gazomobilność to idealne rozwiązanie nie tylko dla komunikacji miejskiej, ale właśnie dla przedsiębiorstw komunalnych czy firm transportowych. Ekonomia i ekologia to dwa kluczowe elementy, dzięki którym transport oparty o gaz będzie się dynamicznie rozwijał w nadchodzących latach" - skomentował prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.