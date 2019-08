PGNiG planuje prace na 14 kolejnych odwiertach w Polsce w II poł. 2019 r.

"Ponadto PGNiG UN planuje pozyskanie nowych obszarów koncesyjnych przez udział w corocznych rundach koncesyjnych APA oraz normalnych rundach koncesyjnych (Licence Round) organizowanych co 2-3 lata. Niewykluczone jest pozyskiwanie nowych obszarów koncesyjnych w procesie odkupienia udziałów od innych firm naftowych w obszarach interesujących spółkę (Farm In) lub przez wymianę udziałów pomiędzy własnymi koncesjami, a obszarami interesującymi spółkę (swap, Farm Down)" - czytamy dalej.