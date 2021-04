PGNiG podsumowało kwartał. Tyle zarobił państwowy gigant

Szwed 56 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Jeśli takie super wyniki finansowe to dlaczego podnosicie ceny dystrybucyjne a tym samym ceny gazu dla odbiorców indywidualnych. Dotychczas byłem w grupie taryfowej W-3.6 gdzie opłata dystrybucyjna zmienna wynosiła 0,03428zł/kWh netto a teraz zakwalifikowano mnie do grupy W-1.1 GD i będę płacił 0,05116zł/kWh netto. Licząc dalej za przy rocznym zużyciu 1500 m3 gazu rocznie, zapłacę : 1500m3 x11,404 (współczynnik konwersji) =17104,5kWh x19,258 (różnica we wzroście ceny) = 288,87zł rocznie. Dobrze ,że nie zlikwidowałem pieca na węgiel i drewno.