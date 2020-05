PGNiG: Prace na złożu 'Przemyśl' zwiększą wydobycie z niego o 13% rocznie

"Testy na nowych odwiertach potwierdzają, że w złożu Przemyśl znajduje się znacznie więcej gazu, niż do tej pory sądzono. To bardzo dobra wiadomość, która ułatwi PGNiG realizację strategicznego planu, jakim jest zwiększenie wydobycia gazu ziemnego ze złóż na Podkarpaciu" - powiedział prezes Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie.

Spółka szacuje, że roczne wydobycie z czterech odwierconych otworów wyniesie łącznie ok. 60 mln m3 gazu ziemnego wysokometanowego, co będzie stanowiło ok. 13% łącznego rocznego wydobycia z całego złoża Przemyśl.