PGNiG przekazało ponad 2,1 mln zł Szpitalowi MSWiA w Warszawie

Do tej pory PGNiG przeznaczyło ponad 4 mln zł na pomoc dla szpitali w zwalczaniu koronawirusa . Dodatkowe 1,5 mln zł trafiło do placówek służby zdrowia w miejscowościach, gdzie funkcjonują oddziały spółki - w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, a także do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Do wybranych szpitali grupa przekazała również pomoc rzeczową w postaci respiratorów o wartości ok. 1 mln zł. Łączna, dotychczasowa kwota wsparcia dla służby zdrowia wynosi ponad 6,5 mln zł, podano także.