PGNiG przeznaczy 31 mln zł na program wodorowy w ciągu 5 lat

Dodał, że celem spółki jest, by w przyszłości wodór był przesyłany za pośrednictwem jej systemu dystrybucyjnego.

Pierwszym z projektów w ramach programu jest Hydratank, czyli budowa stacji tankowania wodoru w pobliżu siedziby spółki w Warszawie. Wkrótce ma zostać podpisana umowa z wykonawcą i dostawcą, a planowany termin uruchomienia i testów stacji to październik 2021 r. Koszt projektu to 9 mln zł.

"Zaczynamy od stacji tankowania samochodów wodorowych, ale wodór zamierzamy też produkować. W naszym oddziale w Odolanowie powstanie stacja power-to-gas. Będziemy produkować wodór z energii elektrycznej, energii odnawialnej z naszej farmy fotowoltaicznej, w procesie elektrolizy. Chcemy go zatłaczać do sztucznej sieci gazowniczej, która powstanie w Odolanowie, chcemy testować mieszaninę wodoru i gazu, bądź transportować do stacji tankowania w Warszawie" - powiedział wiceprezes ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.