PGNiG publikuje wyniki. 1,75 mld zł zysku w kwartał.

"Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 4 proc. rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe niż w I kw. 2020 r. o 8 proc. Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających. Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46 proc. r/r. do poziomu 0,49 mld zł" - czytamy dalej.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o 6% r/r i sięgnął 11,28 mld m3. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część I kwartału - średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem. Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku spółka dostarczyła swoim klientom ok. 81 mln m3 gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom ok. 78,8 mln m3. Kolejny rekord został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom ok. 82 mln m3 gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez grupę kapitałową do odbiorców domowych. W I kw. 2021 wyniósł on 1,98 mld m3, a więc o 20% więcej niż przed rokiem, podano w materiale.