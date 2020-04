PGNiG rozpoczęło produkcję z norweskiego złoża AErfugl

Produkcja ze złoża AErfugl jest rentowna przy cenie ropy naftowej powyżej 15 USD za baryłkę. Wynika to m.in. z możliwości podłączenia odwiertów do znajdującej się w pobliżu jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO Skarv, co w istotny sposób obniża koszty zagospodarowania złoża. Dlatego PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami koncesyjnymi postanowiło o uruchomieniu wydobycia pomimo trudnych warunków rynkowych spowodowanych niskimi notowaniami węglowodorów, zaznaczono.