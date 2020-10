PGNiG: Systemy wsparcia powinny obejmować nie tylko zielony wodór

"Mam nadzieję, że ta strategia będzie określona w horyzoncie krótkoterminowym, średnioterminowym i długoterminowym i że zobaczymy w niej, jakie obszary gospodarki wodorowej będą wspierane. Że zobaczymy w strategii nie tylko to, co mają w swojej strategii Niemcy, czyli przede wszystkim zielony wodór, ale że pożądany dla rozwoju naszej gospodarki wodorowej jest także wodór szary i niebieski, a swoje miejsce znajdą zainteresowani rozwojem technologii w tym obszarze, w tym jego magazynowaniem" - wskazał wiceprezes.

W sierpniu Ministerstwo Klimatu zakończyło I etap prac nad założeniami do polskiej strategii wodorowej do 2030 roku i podało, że dokument trafi do konsultacji jesienią. Wśród priorytetów strategii jest powstanie "prawa wodorowego" i wykorzystanie wodoru do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.