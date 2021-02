PGNiG zakończyło 6 odwiertów na Podkarpaciu; produkcja 60 mln m3 rocznie

Prace na złożu Mirocin, zlokalizowanym w powiecie przeworskim i jarosławskim, są prowadzone w ramach rewitalizacji złoża, którego eksploatację rozpoczęto w 1962 roku. Do tej pory zakładano, że złoże jest wyeksploatowane w ponad 90%. Po analizie danych geologicznych, specjaliści z PGNiG ustalili, że w złożu znajdują się nieeksploatowane dotąd struktury gazonośne. Potwierdziły to odwierty rozpoznawcze, wykonane w ciągu ostatnich kilku lat. Ich wyniki pozwoliły oszacować dodatkowe zasoby i zaprojektować kolejne prace wiertnicze. Na tej podstawie PGNiG pogłębiło trzy istniejące już odwierty, udostępniając nieeksploatowaną wcześniej warstwę gazonośną, której zasoby oceniane są na ok. 1 mld m3 gazu. Włączenie odwiertów do produkcji będzie szybsze i tańsze, ze względu na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury wydobywczej, podano również.