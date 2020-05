górnictwo 1 godzinę temu

PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zwiększyło zarezerwowaną moc regazyfikacji LNG w Terminalu LNG w Świnoujściu z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. i ok. 8,3 mld m3 od 2024 r., podała spółka.