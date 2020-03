PGZ: PIT-Radwar podpisał umowę z Inspektoratem Uzbrojenia na ponad 200 mln zł

"PIT-RADWAR jako pro­du­cent sys­te­mów elek­tro­niki pro­fe­sjo­nal­nej dla Wojska zawsze dba o to, żeby oferowane urzą­dze­nia speł­niały naj­wyż­sze świa­towe stan­dardy i wyko­rzy­sty­wały naj­now­sze tech­no­lo­gie, jednocześnie zapewniając najwyższy stopień bezpieczeństwa. Cieszymy się, gdy wojsko docenia nasze starania i decyduje się na wybór naszego sprzętu" - powie­dział prezes PIT-Radwar Krzysztof Kluza, cytowany w komunikacie.

Interrogator IKZ-50P sys­temu IFF Mark XIIA jest prze­zna­czony do współ­pracy ze sta­cjami radio­lo­ka­cyj­nymi krót­kiego i bar­dzo krót­kiego zasięgu lub do pracy auto­no­micz­nej jako ostatni ele­ment pro­wa­dze­nia iden­ty­fi­ka­cji przed uży­ciem uzbro­je­nia. Pracuje on w modach 4 i 5 (po pod­łą­cze­niu odpo­wied­niego szy­fra­tora), podała PGZ.