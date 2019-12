transport 35 minut temu

PGZ: WZU mają umowę na dostawę samochodów do przewozu rakiet dla systemu Wisła

Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) podpisało umowę z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu (WZU) na dostawę do końca września 2022 roku samochodów do transportu rakiet do systemu Wisła wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym oraz ustanowieniem potencjału obsługowo-naprawczego, podała Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Wartość umowy wynosi ponad 54 mln zł.