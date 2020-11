Pharmena miała 0,75 mln zł straty netto, 0,42 mln zł straty EBIT w III kw. 2020

"W całym III kwartale 2020 roku przychody ze sprzedaży zanotowały 11% spadek w porównaniu do III kwartału roku ubiegłego. Spadek ten spowodowany jest obecną sytuacją na rynku związaną z pandemią i niepewną sytuacją dotyczącą przyszłości. Sytuacja ta powoduje, że kontrahenci ograniczają zapasy magazynowe. W związku ze zmianą zachowań konsumentów sprzedaż przeniosła się do internetu, a tym samym zapasy w sklepach i aptekach stacjonarnych podlegają dłuższej rotacji. Sprzedaż internetowa drogerii oraz aptek kanibalizuje sprzedaż punktów stacjonarnych, a liczba transakcji w punktach stacjonarnych spadła" - czytamy w raporcie.

"Rotacja dermokosmetyków w aptekach znacząco się zmniejszyła, gdyż nie są to produkty pierwszej potrzeby, a sposób działania aptek zmienił się wskutek wprowadzonych obostrzeń. Apteki zmuszone zostały do poniesienia wydatków na bezpieczeństwo pacjentów w związku z czym, pomimo braku spadku marż na sprzedaży, znacząco ograniczają zakupy. Odpowiedzią na te zmiany, Pharmena podjęła działania w kierunku rozwoju szeroko pojętego kanału sprzedaży e-commerce" - czytamy dalej.

W III kwartale 2020 r. spółka uruchomiła produkcję Favorite Nature linii do pielęgnacji włosów o zawartości 92-95% składników naturalnych, dedykowaną dla wegan. Linia przeznaczona jest dla kluczowych sieci drogeryjnych kanału nowoczesnego oraz do sieci dyskontów na rynku polskim, podano także.

"W III kwartale 2020 Pharmena rozpoczęła współpracę z dystrybutorami kosmetycznymi z rynku tradycyjnego, co umożliwi dotarcie do większego grona konsumentów poprzez dystrybucję do szerszej części sieci drogeryjnych oraz pozwoli na zwiększenie dostępności marki Dermena. Rozpoczęcie ww. współpracy jest dla spółki kluczowe również z punktu widzenia zmian w zachowaniach konsumentów spowodowanych pandemią COVID-19 i zwiększeniem dostępności oferty we wszystkich sklepach e-commerce na rynku" - czytamy dalej.