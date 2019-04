Pharmena skoncentruje się na rozwoju dystrybucji w Polsce i Niemczech w br.

Pharmena jest obecnie w trakcie oferty publicznej, z której chce pozyskać ok. 15,3 mln zł i planuje m.in. w ciągu roku rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem inowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki parasolowej.

W lipcu 2018 r. została zawiązania pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Do 2021 r. spółka chce uruchomić kolejne oddziały - przynajmniej trzy spółki zależne odpowiedzialne za sprzedaż w danym kraju lub części Europy. Kraje brane pod uwagę to: Włochy, Francja, Belgia, Wielka Brytania i Irlandia.

"Potencjał mamy bardzo duży, bo działamy na rynku wzrostowym, który nie podlega regulacjom, bo są to preparaty OTC. Posiadamy własną cząsteczkę, do której mamy prawa i jeszcze przez 6 lat posiadamy do niej ochronę patentową. Chcemy w tym okresie maksymalnie zbudować z jednej strony własny brand, rozpoznawalność i przychody, a z drugiej strony znaleźć partnerów na zasadzie współpracy do sprzedaży produktów w aptekach stacjonarnych" - powiedział prezes.