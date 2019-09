PHN jest w trakcie wyboru generalnych wykonawców dla trzech biurowców

"Zintensyfikowaliśmy działania w obszarze realizacji inwestycji, czego przykładem jest początek budowy biurowca Skysawa; 28 czerwca została wbita pierwsza łopata. To nasz kluczowy projekt na etapie budowy. Ponadto otrzymaliśmy szereg pozwoleń na budowę, z których część się już uprawomocniła - np. na inwestycję Intraco Prime. Jesteśmy w niej na etapie wyboru generalnego wykonawcy i planujemy w tym roku rozpocząć budowę" - powiedział Górnicki podczas konferencji prasowej.

W prezentacji spółka podała, że Intraco Prime to nowoczesny biurowiec w bezpośrednim sąsiedztwie Intraco, przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Ma 14 tys. m2 GLA, termin zakończenia budowy to IV kw. 2021 r. Koszty projektu to 153 mln zł.