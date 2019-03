PHN miał 47,7 mln zł zysku netto, 65,2 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"Skuteczna realizacja kolejnych inwestycji przekłada się na dobre i rosnące wyniki finansowe spółki. W 2018 roku zwiększyliśmy zarówno przychody z najmu do 160,0 mln zł wobec 149,7 mln zł w 2017 roku, jak i zysk netto o ponad 50% w porównaniu do roku ubiegłego. Warto podkreślić, że EBITDA wyniosła 66,6 mln zł, co oznacza poprawę o niespełna 80% w porównaniu do 2017 roku. Grupa kapitałowa PHN wykazuje oczekiwaną dynamikę wzrostu i ma dalszy potencjał rozwoju, który będzie kontynuowany w kolejnych latach" - napisał prezes Marcin Mazurek w liście załączonym do raportu rocznego.