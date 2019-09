PHN spodziewa się przejęcia Chemobudowy i CBPG do końca roku

"Włączenie Chemobudowy i CBPG to będzie kolejny ważny krok w rozwoju firmy, zapewniający poszerzenie kompetencji i skali. Pracujemy nad tym, proces wiąże się z szeregiem decyzji i prawdopodobnie skończymy go do końca następnego kwartału" - powiedział Mazurek podczas konferencji prasowej.