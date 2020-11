Photon Energy miał 1,62 mln euro straty netto, 3,77 mln euro EBITDA w III kw.

"W III kwartale 2020 r. Photon Energy wypracował 8,965 mln euro przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek rok do roku o 12,7%. W raportowanym okresie przychody z produkcji energii w ramach portfela elektrowni własnych wzrosły jednak rok do roku o 19%, do 5,896 mln euro, co zrekompensowało spadek hurtowej sprzedaży technologii oraz wzrost kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.