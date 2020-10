Photon Energy rozpoczął budowę farm fotowoltaicznych w Australii

Spółka będzie właścicielem i operatorem obu elektrowni (Leeton Solar Farm i Fivebough Solar Farm), a każda z nich ma moc przyłączenia do sieci 4,9 MW AC oraz moc zainstalowaną 7 MWp DC. Elektrownie będą zlokalizowane na obrzeżach miasta Leeton, w samym sercu obszaru irygacyjnego Murrumbidgee, jednego z najbardziej zróżnicowanych regionów rolniczych Australii, podano w komunikacie.

"Dzięki realizowanej przez Photon Energy inwestycji powstanie 50 nowych miejsc pracy, a firma zaopatrywać się będzie u lokalnych firm. Elektrownie zajmą powierzchnię 37 ha i będą dostarczać energię do sieci Essential Energy. Oczekuje się, że łącznie będą wytwarzać ok. 27,8 GWh czystej energii rocznie" - czytamy także.

Są to dwa największe projekty, które wejdą do globalnego portfolio Photon Energy oraz pierwsze projekty komercyjne, które wyprodukują konkurencyjną cenowo energię na potrzeby rynku australijskiego. Po zakończeniu budowy, planowanym na koniec czwartego kwartału 2020 r., nowe jednostki poszerzą globalną moc portfela elektrowni własnych Photon Energy do 88,7 MWp, podano dalej.