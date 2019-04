PHZ Baltona chce ująć efekt ugody z Flemingo w wynikach za 2018 r.

"W toku sporządzania sprawozdań finansowych za 2018 rok [...] podjęta została [...] decyzja o rozpoznaniu w bilansie odpowiednio spółki oraz grupy kapitałowej emitenta składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94 992 tys. zł. Prawo do zawarcia umowy zostanie ujęte w aktywach trwałych w pozycji ' wartości niematerialne i prawne ' oraz drugostronnie w pasywach w pozycji 'wynik z lat ubiegłych', zwiększając każdą z powyższych pozycji o wskazaną wcześniej wartość" - czytamy w komunikacie.

"Zrzeczenie się przez Flemingo roszczeń do odszkodowania zasądzonego przez STA umożliwiało podpisanie w dniu 6 maja 2018 r. ugody oraz 14 umów najmu powierzchni na lotnisku Chopina w Warszawie [...]. Wartość aktywa w postaci prawa do zawarcia umowy została ustalona w oparciu o kwotę odszkodowania wymienioną w wyroku STA powiększoną o odsetki naliczone do dnia zawarcia ugody [...]. Emitent zwraca przy tym uwagę, iż powyższa operacja będzie miała wpływ na wynik finansowy za 2018 rok ze względu na ujęcie retrospektywne w IV kwartale 2018 r. odpisów amortyzacyjnych wskazanego powyższego aktywa w łącznej kwocie ok. 3 364 tys. zł" - czytamy dalej.