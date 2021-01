PIE/BGK: Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) w Polsce wyniósł 85,9 w styczniu

"Dla nas jako banku rozwoju bardzo ważnym aspektem MIK jest objęcie tym badaniem także małych przedsiębiorstw. Są one po pierwsze obszarem gospodarki, wsparcie którego jest jednam z naszych podstawowych zadań, a po drugie są szczególnie wrażliwe na obecny i dalszy przebieg aktualnego kryzysu. Choć dopiero kolejne fale badania pozwolą na pełną interpretację osiąganych wyników, to już pierwsze wyniki potwierdzają tę wrażliwość. Dla nas bardzo istotne będą także zmiany wyników części badania poświęconej dostępowi firm do finansowania zewnętrznego. Choć nie są one częścią podstawowego indeksu MIK, to będziemy je analizować ze szczególną uwagą" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.