PIE: Polska potrzebuje strategii podatkowej wspierającej robotyzację

Na koniec 2018 r. w Polsce pracowały 13 632 roboty przemysłowe, z czego 39% z nich funkcjonowało w branży motoryzacyjnej. Dla porównania - w Czechach były to 17 603 roboty, a w Niemczech - 215 795. Robotyzacja powinna być niezbędnym elementem strategii rozwojowej przedsiębiorstw na najbliższe lata, ale potrzebują one wspierających instrumentów podatkowych, szczególnie pozwalających na jak najszybsze uzyskanie preferencji, wynika z raportu "Drogi do przemysłu 4.0. Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski" Polskiego Instytutu Ekonomicznego.