PIE rekomenduje promocję turystyki zdrowotnej i liberalizację sektora w Polsce

"Nasze rekomendacje to rozwój turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej, w której Polska ma szczególne tradycje, liberalizacja barier wejścia na rynek, dotyczących rozpoczynania działalności, wspieranie cyfryzacji turystyki, wzmocnienie promocji usług turystycznych na rynku wewnętrznym i próba zwiększenia efektywności organizacyjnej polskiej turystyki" - powiedziała Kukołowicz podczas wideokonferencji.

Po pierwsze, szansą dla Polski może być szczególna promocja zjawiska istniejącego nad Wisłą, bliżej nieznanego na świecie, tj. turystyki sanatoryjnej i uzdrowiskowej. Według nich, turystyka powinna wspomagać sektor ochrony zdrowia w realizacji jego misji. Jest to szczególnie istotne nie tylko w kontekście zjawiska pandemii, lecz również w kontekście zachodzących procesów starzenia się społeczeństw.

Trzecia rekomendacja to tzw. "instagramizacja" sektora.

"Tak jak wspominaliśmy w raporcie, w szczególności na rodzimym rynku usług turystycznych borykamy się z problemem niedostatecznego ucyfrowienia branży. To musi się zmienić (i z pewnością zmieni się) jak najszybciej. W związku z tym należy przenieść dużą część aktywności marketingowej do mediów społecznościowych. Już przed epidemią ponad 60% użytkowników serwisu w swoich wyborach dotyczących destynacji turystycznych sugerowało się mediami społecznościowymi. Przy małych nakładach na reklamy kluczowe będzie wykorzystanie tego, że wszyscy w Europie będziemy zaczynać od zera, by zbudować przewagę reklamową" - ocenia Kukołowicz.