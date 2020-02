PIE: Tylko 9% eksporterów planuje bezpośrednie inwestycje zagr. w l. 2020-2021

"Inwestujących za granicą eksporterów cechuje na ogół wysoki stopień orientacji eksportowej. Połowa z nich eksportowała ponad 50% swojej produkcji, zaś tylko w co piątym udział eksportu w sprzedaży nie przekraczał 10% Blisko 60% polskich inwestorów za granicą ocenia swój poziom techniki jako średniowysoki" - skomentowała analityczka zespołu handlu zagranicznego PIE Hanna Kępka, cytowana w komunikacie.

Badania ankietowe PIE wskazują, że zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw nie inwestuje za granicą. Wynik utrzymuje się od lat w granicach 91-93%, z wyjątkiem 2010 r., kiedy wzrósł do 97%.

Na przestrzeni lat brak środków finansowych był coraz mniejszą przeszkodą dla przedsiębiorstw w podejmowaniu decyzji o umiędzynarodowieniu. W latach 2007-2008 miało to znaczenie dla ok. 10% respondentów - w 2014 r. już tylko dla 5% W ostatnich dwóch badaniach odsetek wskazań nieco wzrósł (w 2017 r. - 6%, w 2019 r. - 7%), jednak nie na tyle, by stwierdzać jednoznacznie, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw uległa pogorszeniu, podano także.