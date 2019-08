Pierwszy polski samochód elektryczny dla logistyki trafi na rynek jeszcze w 2019

Elimen E-VN1 to pierwszy na krajowym rynku, dedykowany branży logistycznej, elektryczny pojazd ciężarowy. Koszt przejechania nim 100 km ma wynieść jedynie 7 zł. Na jednym ładowaniu pojazd może pokonać dystans do 300 km. Całkowita powierzchnia ładowni to 4 m3, a maksymalna ładowność sięga 800 kg. Elimen E-VN1 można dostosować do indywidualnych wymagań klienta. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem w kraju, jak i zagranicą. Auto ma trafić do sprzedaży pod koniec 2019 r., podano.