PIH: KE informuje, że rejestracja sprzedawców wyrobów tytoniowych może ruszać

PWPW podało wczoraj, że uruchomienie systemu Track&Trace uzależnione jest od przygotowania, ogłoszenia i wdrożenia wymagań specyfikacyjnych przez firmę Dentsu Aegis Network Switzerland AG - routera, czyli integratora danych na poziomie całej Unii Europejskiej, wybranego przez Komisję Europejską. Jak tłumaczy PWPW, uruchomienie systemu bez ostatecznej specyfikacji mogłoby bowiem w konsekwencji prowadzić do sytuacji, w której użytkownicy końcowi - a w przypadku polskiego rynku to ok. 110 tys. podmiotów - musieliby wprowadzać dane ponownie i/lub je poprawiać.