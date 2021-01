PINK: Na 8 głównych rynkach regionalnych przybyło 393,3 tys. m2 biur w 2020 r.

"W 2020 roku do użytkowania oddano obiekty o łącznej powierzchni 393 300 m2, z czego najwięcej w Krakowie (ok. 140 700 m2), Katowicach (61 300 m2) oraz Trójmieście (60 300 m2). W czwartym kwartale 2020 roku deweloperzy dostarczyli sześć projektów, wśród największych z nich Face2Face B (26 200 m2) wybudowany przez Echo Investment w Katowicach, Hi Piotrkowska (21 000 m2) wybudowany przez Master Management Group w Łodzi oraz Unity Tower (15 600 m2) dostarczony przez GD&K Group oraz Eurozone Equity w Krakowie" - czytamy w komunikacie.