Pinta Barrel Brewing zebrała na Crowdway 4,15 mln zł na budowę browaru

"Od początku piwnej rewolucji wierzyliśmy w siłę społeczności zgromadzonej wokół marki Pinta. To dlatego zdecydowaliśmy się na zwrócenie się do miłośników naszych piw i zaprosiliśmy ich do udziału w naszym nowym przedsięwzięciu, jakim jest Pinta Barrel Brewing" - podsumował współtwórca Browaru Pinta i konceptu Pinta Barrel Brewing Ziemowit Fałat, cytowany w komunikacie.

Pinta jednocześnie pobiła crowdfundingowy rekord Polski, podano.

"Na podstawie naszych analiz, informacje o top 20 kampaniach crowdfundingu udziałowego osiągających w ostatnich latach wartości od 400 tys. zł do około 4 mln zł zostały opublikowane przez cztery wiodące platformy. Gratulujemy spółce PIinta Barrel Brewing rekordowego wyniku, z którym uplasowała się na pierwszym miejscu wśród największych zbiórek. Taki wynik dowodzi, że Pinta przygotowała dobry biznesplan, przekonujący dla inwestorów i osiągnęła to, co stanowi serce crowdfundingu: zaangażowaną społeczność" - powiedział prezes Crowd Ventures - właściciela platformy Crowdway.pl - Jakub Niestrój.

Piwa Barrel Aged to kategoria premium, która w Polsce właśnie się kształtuje. Do tej pory Pinta jako browar kontraktowy warzyła piwa tego typu w wynajmowanych zakładach, co ograniczało skalę i możliwości kontrolowania procesu.

"Nowy browar będzie warzyć piwa starzone w drewnianych beczkach z rozmachem znacznie przekraczającym obecne możliwości całej polskiej czołówki browarów, które robią piwa typu Barrel Aged. Zebrana kwota wystarczy, by wznieść budynek browaru i w pełni go wyposażyć" - stwierdził prezes Pinta Barrel Brewing Grzegorz Zwierzyna.

Specjalistyczny browar Pinta Barrel Brewing powstanie tuż obok właśnie otwieranego zakładu Browaru Pinta Sp. z o.o. Spółka czeka na dopełnienie ostatnich formalności, by oficjalnie otworzyć własny browar. Możliwości produkcyjne "tradycyjnego" browaru Pinty będą na początku wynosić 20 tys. hektolitrów rocznie, a "beczkowego" 2,1 tys. hektolitrów już po pierwszym roku działalności.

Crowdway.pl to jedna z największych w Polsce internetowych platform informujących o kampaniach crowdfundingu inwestycyjnego (crowdinvestingu). Działa od 2015 r. Na swoim koncie ma zakończone sukcesem wsparcie kampanii w ramach społecznościowego pozyskiwania kapitału na rozwój projektów startupowych i spółek szybkiego wzrostu. Dotychczas, wraz z markami Pinta Barrel Brewing, Doctor Brew, Bivrost i Lovely pobiła rekordy polskiego crowdinvestingu. Platforma należy do Crowd Ventures Sp. z o.o.

