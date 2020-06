Piontkowski: Organizatorzy wypoczynku mogą już zgłaszać się po wytyczne

"Od dłuższego już czasu zarówno biura turystyczne, organizacje turystyczne jak i organizacje harcerskie zgłaszały się do nas prosząc o to, aby stworzyć przepisy, które w trakcie epidemii pozwolą na organizację wypoczynku" - powiedział Piontkowski podczas briefingu.

Zaznaczył, że wypoczynek zorganizowany można już zgłaszać do tzw. bazy wypoczynku.

"Już jest ponad 1 tys. zgłoszeń do tej bazy. Jest to zdecydowanie mniej niż w latach poprzednich, ale mamy nadzieję, że w miarę upływu czasu liczba tych zorganizowanych kolonii , obozów będzie stopniowo wzrastała" - powiedział.

Przypomniał, że jak co roku organizatorzy mają obowiązki formalne, dotyczące zgłoszenia i przygotowania turnusu. W przypadku wypoczynku krajowego takiego zgłoszenia należy dokonać 21 dni wcześniej, a w przypadku półkolonii bądź wypoczynku zagranicznego - na 14 dni wcześniej.

Zaleca się, aby grupa uczestników wypoczynku liczyła do 12 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10. roku życia).