Piotr Sobiś został powołany na prezesa Infoscanu

"Później, przez blisko 7 lat związany z Midas S.A., funduszem notowanym na GPW, inwestującym w branży telekomunikacyjnej, gdzie odpowiadał m.in. za komunikację z rynkiem kapitałowym. W tym okresie zasiadał także w zarządach spółek portfelowych Midas S.A. w Polsce i Wlk. Brytanii (CenterNet S.A., Mobyland Sp. z o.o., Xebra Ltd, Advanced Cellular Communications Ltd), gdzie odpowiadał za nadzór korporacyjny oraz analizy biznesowe. W późniejszym okresie sprawował także funkcje w radach nadzorczych oraz zarządach spółek notowanych na NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym i NewConnect. Posiada również ugruntowaną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w

Poznaniu, a następnie uzyskał dyplom ukończenia rocznego programu rozwoju umiejętności menedżerskich ,,Management 2006(TM)" organizowanego przez Canadian International Management Institute (obecnie ICAN Institute) we współpracy z Harvard Business School Publishing" - czytamy w komunikacie.