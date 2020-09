PIPT chce, by w tarczy dla branży turystycznej uwzględnić firmy okołotargowe

"Występując w imieniu kilkuset firm świadczących usługi projektowania i budowy stoisk targowych oraz spedycji i transportu targowego, zwracamy się z uprzejmą prośbą [...] o ponowne rozpatrzenie naszego postulatu, aby abolicją składek ZUS i innymi ewentualnymi instrumentami wsparcia na kolejne miesiące zostały objęte także firmy projektujące i wykonujące stoiska targowe, firmy świadczące usługi transportu i spedycji targowej" - napisała Izba w apelu skierowanym do senatorów.

PIPT proponuje też m.in. wprowadzenie do ustawy zakładającej pomoc dla branży turystycznej dodatkowych zapisów, np. zwolnienia firm z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i wprowadzenia dopłat do wynagrodzeń dla pracowników do 31 marca 2021 r.