PIU: Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 7% r/r do 3,8 mld zł w I poł. 2020 r.

Zysk netto zakładów ubezpieczeń na życie w I poł. 2020 r. wyniósł 1 501,95 mln zł i był wyższy o 13,7% w skali roku. Wynik techniczny wyniósł 1 851,95 mln zł i był wyższy o 13,4% w skali roku. Koszty działalności ubezpieczeniowej wyniosły 2 457,53 mln zł w I poł., co oznacza spadek o 0,2% r/r.

Zysk netto ubezpieczycieli majątkowych wyniósł 2 312,17 mln zł i był niższy o 16,7% w skali roku. Wynik techniczny wyniósł 1 688,59 mln zł i był wyższy o 22,4% r/r. Koszty działalności ubezpieczeniowej wyniosły 5 011,41 mln zł, co oznacza wzrost o 5,8% r/r.

"Na ubezpieczenia wydaliśmy w I półroczu tego roku 31,5 mld zł. To zaledwie o 2% mniej niż przed rokiem. Oznacza to, że mimo pandemii nie rezygnujemy z ochrony ubezpieczeniowej. Jest to szczególnie istotne dziś, kiedy na skutek gorszej sytuacji finansowej, szkody ubezpieczeniowe mogą być dla naszych portfeli bardziej dotkliwe niż zazwyczaj" - powiedział prezes PIU J. Grzegorz Prądzyński, cytowany w komunikacie.