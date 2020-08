PKN Orlen chce, aby przejęcie Grupy Lotos i PGNiG odbyło się równocześnie

"Będziemy nadal poszukiwać okazji do przejęć w obszarze naszego podstawowego biznesu. Jeżeli będą dalsze procesy akwizycyjne, a to jedna z dwóch podstawowych dróg naszego rozwoju, to tylko uzupełniające nasze istniejące łańcuchy wartości dokładnie tak, jak to miało miejsce do tej pory" - podsumował.